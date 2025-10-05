Футбол
Сегодня, 16:10

РПЛ сделала заявление по поводу инцидента между Сперцяном и Ндонгом в матче «Краснодар» — «Ахмат»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

В РПЛ заявили, что юрисдикционные органы РФС рассмотрят инцидент, который возник между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном в матче команд в 11-м туре РПЛ.

На 81-й минуте после перепалки между футболистами Ндонг дважды ударил Сперцяна плечом. После видеопросмотра арбитр Инал Танашев удалил сенегальца и показал Сперцяну желтую карточку за провокационные действия. Позже Ндонг заявил, что соперник оскорбил его по расовому признаку. «Ахмат» потребовал наказать Сперцяна за расизм в адрес Ндонга.

«Российская премьер-лига последовательно выступает за соблюдение базовых ценностей футбола и принципов честной игры, к которым относится и уважительное отношение соперников друг другу.

Запись об инциденте во время матча «Краснодар» — «Ахмат» внесена в рапорт со слов представителей ФК «Ахмат» и будет рассмотрена юрисдикционными органами РФС с привлечением всех доступных доказательств и изучением позиций сторон.

Подобные ситуации требуют тщательного и объективного расследования, чтобы установить все обстоятельства произошедшего», — заявили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Эдуард Сперцян.«Он задел мою семью». Сперцян зарубился с Ндонгом из-за некрасивого поступка — и даже поссорился с Черчесовым

Сперцян после игры, в свою очередь, рассказал, что Ндонг оскорбил его семью на испанском языке. Футболист «Краснодара» считает, что игрок «Ахмата» должен первым извиниться перед ним за свои слова.

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
Усман Ндонг
Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
РПЛ, расписание и результаты 11-го тура: «Динамо» проиграло «Локомотиву», ЦСКА примет «Спартак» и другие матчи
«Сочи» обыграл «Пари НН» и одержал первую победу в РПЛ
ЦСКА — «Спартак». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Сочи» — «Пари НН»: Сааведра добил мяч в ворота после нереализованного пенальти
Кахигао: «Надеюсь, что «Спартак» хорошо сыграет с ЦСКА»
Слишкович на пресс-конференции перед увольнением: «Чтобы я подал в отставку? Никогда. Это делают только тупые тренеры»
  • Сергей Макурин

    Сперцян скинхед. Армяне за чистоту своих рядов, неграм нет места.

    05.10.2025

  • spartsmen

    не знаю, как негр, но сперцян-то точно джентльменом себя в рпл не показал...

    05.10.2025

    • Экс-спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Уход Слишковича объективен, результата у команды нет»

    «Сочи» обыграл «Пари НН» и одержал первую победу в РПЛ
