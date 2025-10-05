РПЛ сделала заявление по поводу инцидента между Сперцяном и Ндонгом в матче «Краснодар» — «Ахмат»

В РПЛ заявили, что юрисдикционные органы РФС рассмотрят инцидент, который возник между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном в матче команд в 11-м туре РПЛ.

На 81-й минуте после перепалки между футболистами Ндонг дважды ударил Сперцяна плечом. После видеопросмотра арбитр Инал Танашев удалил сенегальца и показал Сперцяну желтую карточку за провокационные действия. Позже Ндонг заявил, что соперник оскорбил его по расовому признаку. «Ахмат» потребовал наказать Сперцяна за расизм в адрес Ндонга.

«Российская премьер-лига последовательно выступает за соблюдение базовых ценностей футбола и принципов честной игры, к которым относится и уважительное отношение соперников друг другу.

Запись об инциденте во время матча «Краснодар» — «Ахмат» внесена в рапорт со слов представителей ФК «Ахмат» и будет рассмотрена юрисдикционными органами РФС с привлечением всех доступных доказательств и изучением позиций сторон.

Подобные ситуации требуют тщательного и объективного расследования, чтобы установить все обстоятельства произошедшего», — заявили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

Сперцян после игры, в свою очередь, рассказал, что Ндонг оскорбил его семью на испанском языке. Футболист «Краснодара» считает, что игрок «Ахмата» должен первым извиниться перед ним за свои слова.