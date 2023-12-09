«Сочи» встретится с «Оренбургом» в рамках 18-го тура чемпионата России в субботу, 9 декабря. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Сочи» — «Оренбург» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 16.25 мск.

Турнирная таблица премьер-лиги в актуальной виде доступна на сайте «СЭ».

Следить за расписанием и результатами матчей 18-го тура можно на нашем сайте.

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