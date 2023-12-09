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Форвард «Крыльев Советов» Шитов — о детстве: «Драпанули от полиции, хотя за нами особо и не гнались»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал про побег от полиции в детстве.

«Взрослые дяденьки решили на наших глазах взорвать петарды. По-моему, 20-е — очень прилично бомбанули на территории нашей школы, у футбольного поля. Мы там гуляли, и тут пришли эти дяди: «Хотите посмотреть?» Мы, конечно, хотели. А они кинули и убежали, а мы стояли и смотрели, как взорвется. Ушли уже дальше гулять, а кто-то вызвал полицию — донесли, что это дети взрывают, никого больше там не было. Про дяденек не объясняли, драпанули. Остался, наверное, только мой брат и еще пара человек. А мы большой компанией бежали метров 700 на ускорении — и потом все врассыпную. Хотя за нами особо и не гнались», — приводит слова футболиста Sport24.

Шитов является воспитанником «Спартака». За основную команду красно-белых форвард сыграл 2 минуты в 2 играх чемпионата России.

В этом сезоне 20-летний футболист провел за «Крылья Советов» 20 матчей во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и 2 двумя результативными передачами.

Источник: Sport24
Футбол
Владислав Шитов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

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Брайан Мансилья

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