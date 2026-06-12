«Сочи» объявил об уходе Мартина Крамарича

Полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич покидает клуб, сообщает пресс-служба сочинцев.

В конце июня у 28-летнего словенца истекает контракт с клубом.

«Футбольный клуб «Сочи» благодарит Мартина за весомый вклад в успехи и развитие клуба, яркие эмоции, красивые голы и важные победы, а также желает ему удачи и новых достижений в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».

Крамарич выступал за «Сочи» с лета 2023 года. Он провел 84 матча, забил 23 гола и сделал 14 результативных передач.

В прошедшем сезоне «Сочи» с 22 очками занял последнее место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.

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