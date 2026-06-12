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Рахимич о назначении Игдисамова в ЦСКА: «Желаю клубу долгожданной победы в РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА.

Контракт с 39-летним специалистом подписан по схеме «2+2».

«Игдисамов молодой тренер. Хорошо, что ЦСКА дает шанс молодым специалистам, которые долгое время работали в структуре клуба. Посмотрим, какой будет результат. Очень надеюсь, что у Игдисамова все получится. Желаю ему и ЦСКА долгожданной победы в РПЛ. Наши болельщики очень жду этого золота», — сказал Рахимич «СЭ».

Игдисамов завершал сезон-2025/26 в роли исполняющего обязанности главного тренера армейцев. Под его руководством ЦСКА провел три матча, в которых обыграл «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ, а также уступил «Спартаку» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

Тренер работает в структуре ЦСКА с 2019 года. Ранее он возглавлял молодежную команду армейцев.

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Элвир Рахимич
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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