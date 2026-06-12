Рахимич о назначении Игдисамова в ЦСКА: «Желаю клубу долгожданной победы в РПЛ»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА.

Контракт с 39-летним специалистом подписан по схеме «2+2».

«Игдисамов молодой тренер. Хорошо, что ЦСКА дает шанс молодым специалистам, которые долгое время работали в структуре клуба. Посмотрим, какой будет результат. Очень надеюсь, что у Игдисамова все получится. Желаю ему и ЦСКА долгожданной победы в РПЛ. Наши болельщики очень жду этого золота», — сказал Рахимич «СЭ».

Игдисамов завершал сезон-2025/26 в роли исполняющего обязанности главного тренера армейцев. Под его руководством ЦСКА провел три матча, в которых обыграл «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ, а также уступил «Спартаку» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

Тренер работает в структуре ЦСКА с 2019 года. Ранее он возглавлял молодежную команду армейцев.

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