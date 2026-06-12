РПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока сезона

Стали известны итоговые номинанты на приз лучшему игроку сезона в РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

На награду претендуют Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев (оба — «Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Максим Глушенков («Зенит»), Эсекьель Барко («Спартак») и Константин Тюкавин («Динамо» Москва).

Голосование пройдет в три этапа. С 11 по 16 июня будут голосовать журналисты и блогеры, с 18 по 28 июня — болельщики, а в финале с 1 по 5 июля проголосуют эксперты.

В прошлом году победителем номинации «Игрок сезона» стал форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

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