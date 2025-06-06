«Сочи» объявил о завершении карьеры Никиты Бурмистрова

Футболист «Сочи» Никита Бурмистров завершил профессиональную карьеру, сообщает пресс-служба сочинцев.

35-летний вингер выступал за команду с 2018 года. Он провел 177 матчей, забил 17 мячей и сделал 28 голевых передач.

Бурмистров является воспитанником ЦСКА. Также он играл за «Луч-Энергию», «Шинник», «Амкар», «Анжи», «Краснодар», «Томь», «Урал», тульский «Арсенал», «Балтику» и «Ротор». Футболист по разу становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России.