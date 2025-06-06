Дуду о самом популярном клубе в России: «Конечно, ЦСКА. Даже в Бразилии!»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду в интервью «СЭ» ответил на вопрос о самом популярном клубе в России.

— Какой российский клуб самый популярный, на ваш взгляд?

— Конечно, ЦСКА. Даже в Бразилии! Раньше говорили только о ЦСКА и «Спартаке», но больше об армейцах. Мы, бразильцы, создали эту историю, когда начали приезжать в Россию.

— Но в России именно «Спартак» называют народной командой.

— Это очень субъективно. ЦСКА и «Спартак» — два самых известных клуба.

Дуду выступал с 2005 по 2008 год. Он провел за ЦСКА 107 матчей, забил 10 голов, отдал 10 голевых передач и выиграл 6 трофеев.