Дуду — о жизни в Москве: «Когда останавливали полицейские, я звонил знакомому генералу»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду в интервью «СЭ» рассказал о жизни вне футбольного поля.

— Легионеры РПЛ часто проводили время в ночных клубах — некоторые прямо оттуда ехали на тренировку. С вами такое случалось?

— Кто-то мог себе это позволить, но не я — был женат. Если бы тусовался, моя дочка, которая прилетела со мной в Москву, не появилась бы на свет, ха-ха!

— Значит, в клубы не ходили... Может, и за превышение скорости вас ни разу не останавливали?

— Останавливали! Мог случайно заехать на встречку, превысить скорость... Мне было 20 лет — конечно, иногда нарушал правила дорожного движения. Но я знал одного генерала, болельщика ЦСКА. Мы хорошо общались, даже бывали у него в гостях. В общем, он дал мне свою визитку и сказал: «Звони, если будут проблемы». Я так и делал — набирал его номер, передавал трубку полицейскому, и проблема решалась.

— Эйден Макгиди нам рассказывал, как однажды полицейские в Москве сопровождали его до банкомата, чтобы он мог с ними рассчитаться...

— Со мной такое тоже бывало. Когда нарушал правила, они могли забрать права или машину. Но я быстро решал вопрос, ха-ха!

Дуду выступал с 2005 по 2008 год. Он провел за ЦСКА 107 матчей, забил 10 голов, отдал 10 голевых передач и выиграл 6 трофеев.