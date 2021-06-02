«Сочи» объявил о выкупе Терехова у «Оренбурга»
13:30
«Сочи» объявил о выкупе защитника Сергея Терехова у «Оренбурга».
Сумма трансфера 30-летнего россиянина не сообщается.
Сергей Терехов остаётся в «Сочи»! ??— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) June 2, 2021
«Барсы» выкупили права на защитника у «Оренбурга».
В общей сложности он принял участие в 31 игре прошлого сезона, набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас» и трижды становился лучшим игроком матча.
Желаем не сбавлять оборотов, Сергей! ?? pic.twitter.com/jKHy2VUnzv
В сезоне-2020/21 Терехов провел 31 матч за «Сочи» на правах аренды, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.
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