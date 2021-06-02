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«Сочи» объявил о выкупе Терехова у «Оренбурга»

13:30
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«Сочи» объявил о выкупе защитника Сергея Терехова у «Оренбурга».

Сумма трансфера 30-летнего россиянина не сообщается.

В сезоне-2020/21 Терехов провел 31 матч за «Сочи» на правах аренды, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

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