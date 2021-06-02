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Украинский футболист отреагировал на возможный переход Ярмоленко в «Спартак»: «Что политиков слушать? Пусть идет»

12:11
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Экс-футболист московского и киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался о возможном переходе Андрея Яромоленко в «Спартак»

«Нравится — пусть идет. Что этих политиков слушать? Это его лично дело! Пусть сам решает. Еще раз, я бы политиков не слушал. Андрей будет просто работать по контракту в России, ничего криминального в этом не вижу. А то я уже забыл, когда Ярмоленко играл», — сказал Леоненко «СЭ»

Как сообщает westhamfans.org, украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может перейти в «Спартак»

По сведениям источника, лондонский клуб может включить Ярмоленко в сделку по полузащитнику Алексу Кралу, чтобы снизить сумму трансфера до 8 миллионов евро. Сообщается, что «Вест Хэм» намерен совершить сделку до старта Евро-2020.

(Владислав Флегонтов)

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