Экс-тренер московского «Спартака» о и киевского «Динамо» Рауль Рианчо высказался о возможном переходе Андрея Яромоленко в «Спартак».

«Андрей, определённо, большой футболист. Восхитительный футболист. Я думаю, что это было бы отличным усилением для «Спартака». Однако нынешние отношения между Россией и Украиной не очень хорошие. Я думаю, что эта опера будет сложной. В любом случае «Спартак» может стать идеальной командой для Андрея», — сказал Рианчо «СЭ».

Как сообщает westhamfans.org, украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может перейти в «Спартак»

По сведениям источника, лондонский клуб может включить Ярмоленко в сделку по полузащитнику Алексу Кралу, чтобы снизить сумму трансфера до 8 миллионов евро. Сообщается, что «Вест Хэм» намерен совершить сделку до старта Евро-2020.

(Данил Алешин)