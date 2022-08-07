«Сочи» — «Нижний Новгород»: Нобоа открыл счет ударом с пенальти

«Сочи» повел в счете в матче 4-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» — 1:0. Гол на 33-й минуте с пенальти забил Кристиан Нобоа.

Арбитр встречи указал на точку после просмотра ВАР.

Вратарь «Нижнего Новгорода» угадал угол, но не смог отразить удар полузащитника сочинцев.