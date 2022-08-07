«Сочи» — «Нижний Новгород»: Нобоа открыл счет ударом с пенальти
«Сочи» повел в счете в матче 4-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» — 1:0. Гол на 33-й минуте с пенальти забил Кристиан Нобоа.
Арбитр встречи указал на точку после просмотра ВАР.
Вратарь «Нижнего Новгорода» угадал угол, но не смог отразить удар полузащитника сочинцев.
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|2
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|
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Урал – Спартак
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|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|1 : 3
|7.08
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|
Кр. Советов – Динамо
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|
Ростов – Оренбург
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|
Сочи – Н. Новгород
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|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
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Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
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Краснодар
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|П
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Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
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