«Сочи» — «Локомотив»: Нобоа открыл счет в матче

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа открыл счет в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива» — 1:0.

Хавбек принял мяч в штрафной и нанес точный удар в дальний угол.

Для 37-летнего эквадорца этот гол стал девятым в сезоне и он догнал лучшего бомбардира сезона — полузащитника Квинси Промеса из «Спартака».