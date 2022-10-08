Федотов — о ничьей с «Динамо»: «Реализация всех убойных ситуаций нас подводила»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в матче 12-го тура РПЛ.

— Доминировали в первом тайме, чтобы увеличить преимущество, которое мы создали после стандарта, но вместо этого получили наиглупейший и очень легкий гол. Тем не менее, во втором тайме вновь создавали, но реализация всех убойных ситуаций нас подводила. Думаю, что это главный итог сегодняшнего футбольного вечера: нам не удалось одержать победу. В конце подустали, появилось пространство, соперник совершил дальний удар — в чем они сильны, попали в перекладину. Ну и Тюкавин создал моменты вышел один на один. Со всем остальным мы справились. Не хватило голов.

— 23 удара, только 5 в створ ворот. Может быть, дать другим нападающих шанс играть, учитывая проблемы? Или выпустить второго нападающего пораньше сегодня?

— Вы правильно говорите, ударов было достаточно. Надо было сыграть более классно и хладнокровно в своих моментах. Отдадим должное сопернику, что они самоотверженно блокировали удары, а нам где-то не хватало точности. Мы над этим работаем, двигаемся вперед. Срочно нужно добавить в уверенности в собственных силах в игре в штрафной. В футболе это самый сложный компонент, хотя, казалось бы, все просто — мяч, ворота, и нужно только не попасть во вратаря.