ЦСКА — «Динамо»: видеообзор матча 12-го тура РПЛ

ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби в рамках 12-го тура РПЛ — 1:1.

В составе хозяев отличился защитник Виллиан Роша. У гостей мяч забил нападающий Федор Смолов.

В добавленное к первому тайму время полузащитник «Динамо» Матиас Норманн получил травму руки и был заменен в перерыве.

ЦСКА набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками идет восьмым.