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8 октября, 19:38

ЦСКА — «Динамо»: видеообзор матча 12-го тура РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби в рамках 12-го тура РПЛ — 1:1.

В составе хозяев отличился защитник Виллиан Роша. У гостей мяч забил нападающий Федор Смолов.

В добавленное к первому тайму время полузащитник «Динамо» Матиас Норманн получил травму руки и был заменен в перерыве.

ЦСКА набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками идет восьмым.

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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 11
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Владимир Сычевой

Оренбург

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Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Зенит

 5
И К Ж
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Локомотив

 12 1 3
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