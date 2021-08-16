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«Сочи» — «Химки»: стартовые составы команд

17:51
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«Сочи» на своем поле примет «Химки» в заключительном матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Маргасов, Барач, Прохин, Цаллагов, Юсупов, Попов, Ангбан, Барсов.

Запасные: Заболотный, Адамов, Терехов, Маммана, Родригу, Бурмистров, Павлов, Колмаков, Нобоа, Жоаузинью, Воробьев.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Набиуллин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Себаи.

Запасные: Генералов, Сычев, Стоинович, Камышев, Давидян, Соколов, Сабович, Алиев, Садыгов, Адеми.

Сочи — Химки

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Иван Шитик все материалы автора

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