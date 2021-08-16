Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн получил вызов в сборную Норвегии на ближайшие матчи, информирует пресс-служба клуба.

Полузащитник «Ростова» в расширенном списке сборной ??



Удачи, Матиас? pic.twitter.com/COaIVDJeBs — Football Club Rostov (@rostovfc) August 16, 2021

Напомним, что в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:3) хавбек получил повреждение. Он был заменен уже в концовке первого тайма.

Сборной Норвегии предстоит провести три оборочных матча ЧМ-2022: против Нидерландов (1 сентября), Латвии (4 сентября) и Гибралтара (7 сентября).