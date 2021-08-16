Норманн получил вызов в сборную Норвегии
18:55
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн получил вызов в сборную Норвегии на ближайшие матчи, информирует пресс-служба клуба.
Напомним, что в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:3) хавбек получил повреждение. Он был заменен уже в концовке первого тайма.
Сборной Норвегии предстоит провести три оборочных матча ЧМ-2022: против Нидерландов (1 сентября), Латвии (4 сентября) и Гибралтара (7 сентября).
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