«Сочи» — «Динамо»: гости забили дважды за 3 минуты и вышли вперед

«Динамо» вышло вперед в матче против «Сочи» в 14-м туре РПЛ — 3:1.

На 42-й минуте отличился форвард бело-голубых Константин Тюкавин, а две минуты спустя еще один мяч забил Ярослав Гладышев.