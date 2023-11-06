Защитник «Сочи» Дркушич рассказал о предложении «Нанта»

Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал о том, какие предложения были у него по ходу летнего трансферного окна.

«Из конкретных историй летом было предложение от «Нанта» из чемпионата Франции, но клубы не смогли договориться между собой. Так бывает, это часть нашей профессии. Я уже забыл ту историю, а сейчас изо всех сил стараюсь помогать «Сочи». Сохраняю ли надежду, что сыграю в европейском чемпионате? Мне 24 года, я считаю себя молодым игроком. Так что если продолжу хорошо играть, то предложения обязательно будут. У меня есть желание сыграть в большом чемпионате, но ничего этого не будет, если я просто буду ждать, а не показывать качественный футбол с «Сочи», — приводит слова Дркушича Metaratings.ru.

Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. За российскую команду 24-летний защитник провел 53 матча, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами. В Италии словенский футболист выступал за «Ренде» (2019 год).