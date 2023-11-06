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Сегодня, 20:39

Защитник «Сочи» Дркушич рассказал о предложении «Нанта»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал о том, какие предложения были у него по ходу летнего трансферного окна.

«Из конкретных историй летом было предложение от «Нанта» из чемпионата Франции, но клубы не смогли договориться между собой. Так бывает, это часть нашей профессии. Я уже забыл ту историю, а сейчас изо всех сил стараюсь помогать «Сочи». Сохраняю ли надежду, что сыграю в европейском чемпионате? Мне 24 года, я считаю себя молодым игроком. Так что если продолжу хорошо играть, то предложения обязательно будут. У меня есть желание сыграть в большом чемпионате, но ничего этого не будет, если я просто буду ждать, а не показывать качественный футбол с «Сочи», — приводит слова Дркушича Metaratings.ru.

Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. За российскую команду 24-летний защитник провел 53 матча, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами. В Италии словенский футболист выступал за «Ренде» (2019 год).

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-sochi-drkushich-rasskazal-o-predlozhenii-nanta-302721/
Футбол
РПЛ
ФК Нант
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 1 : 1
6.11 16:30
Урал – Рубин
 0 : 1
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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