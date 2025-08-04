«Сочи» и «Динамо» сыграют в 4-м туре РПЛ 10 августа

«Сочи» и «Динамо» встретятся в матче 4-го тура чемпионата России в воскресенье, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

10 августа, 18:00. Фишт (Сочи)

После 3 туров чемпионата России сочинцы на набрали очков и занимают последнее, 16-е место с 0 очков. У динамовцев 4 очка и 10-я строчка.

