«Ростов» и «Пари НН» сыграют в 4-м туре РПЛ 10 августа

«Ростов» и «Пари НН» сыграют в 4-м туре чемпионата России в воскресенье, 10 августа. Матч пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток — в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

10 августа, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Следить за основными событиями игры «Ростов» — «Пари НН» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

«Ростов» и «Пари НН» после 3 туров РПЛ не набрали очков. Ростовчане проиграли «Зениту» (1:2), московскому «Динамо» (0:1) и «Крыльям Советов», а нижегородцы — «Краснодару», махачкалинскому «Динамо» (0:1) и «Локомотиву» (2:3).