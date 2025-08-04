«Рубин» — «Сочи»: стартовые составы команд

«Рубин» и «Сочи» объявили стартовые состав на матч 3-го тура РПЛ. Матч начнется в 20.00 мск.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Иву, Кабутов, Рожков, Ходжа, Юкич, Даку, Шабанхаджай.

«Сочи»: Дегтев, Магаль, Абердин, Марсело, Макарчук, Васильев, Сааведра, Зиньковский, Игнатов, Крамарич, Гуарирапа.