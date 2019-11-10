На 45+1-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Сочи» — ЦСКА (2:3) арбитр Станислав Васильев принял неоднозначное решение, наказав гостей 11-метровым. Судья, находившийся в хорошей позиции, усмотрел фол в действиях Вадима Карпова, боровшегося с Дмитрием Полозом. Рефери посчитал, что защитник толкнул соперника в спину. С таким мнением согласны далеко не все из наших экспертов. Многие считают, что Васильеву не следует устраивать из футбола балет, и матч нужно было продолжить. (Александр Бобров)

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