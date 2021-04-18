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«Сочи» — ЦСКА: все голы матча

18:27
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«Сочи» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ обыграл ЦСКА (2:1).

40-я минута. Нобоа — с пенальти — 1:0

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР | футбол онлаи?н (@matchpremier)

54-я минута. Юусупов — 2:0

78-я минута. Дивеев — 2:1

Сочи — ЦСКА

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