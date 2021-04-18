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Леонид Федун: «Чемпионство на столетие? Будем работать»

18:31
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Владелец «Спартака» Леонид Федун дал короткий комментарий перед домашним матчем 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

— Сегодня 99 лет «Спартаку». Хочется, чтобы праздничное настроение было и после матча. Будет ли чемпионство на столетие? Будем работать, — сказал Федун.

(Артем Калинин)

Спартак — Уфа

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