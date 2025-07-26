«Сочи» — «Акрон»: гости забили четыре гола в первом тайме

«Акрон» после первого тайма на выезде обыгрывает «Сочи» во втором туре РПЛ — 4:0.

Голы забили Дмитрий Пестряков, Алекса Джурасович, Максим Болдырев и Артем Дзюба.