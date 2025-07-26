«Краснодар» — «Локомотив»: видео голов

«Локомотив» на выезде победил «Краснодар» в матче второго тура РПЛ — 2:1.

34-я минута. Алексей Батраков, с пенальти — 0:1.

80-я минута. Алексей Батраков — 0:2.

90+4-я минута. Мозес Кобнан Дэвид — 1:2.

В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют с «Пари НН», а «Краснодар» дома примет московское «Динамо». Обе игры пройдут 2 августа.