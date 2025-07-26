«Краснодар» — «Локомотив»: судье следовало удалить Батракова или засчитать его гол?

На 80-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» (1:2) судья Кирилл Левников засчитал гол Алексея Батракова. Это решение поддержали видеоассистенты Артур Федоров и Рафаэль Шафеев, которые провели проверку эпизода и не вмешались в действия рефери.

Между тем в ходе голевой атаки в момент первого удара Батракова по воротам произошел контакт его руки с головой Джованни Гонсалеса.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Есть два противоположных мнения по поводу вердикта судейской бригады. Первое — гол засчитан правильно. Аргументы — Батраков смотрел на мяч, прыгнул первым строго вертикально вверх, Гонсалес опоздал, оказался внизу, сделал шаг к сопернику и как бы подлез под его руку. В результате чего и произошел упомянутый контакт.

Мнение второе — судье следовало отменить взятие ворот, вынести Батракову второе предупреждение в матче за удар соперника локтем и удалить его.