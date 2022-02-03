Форвард «Спартака» Соболев назвал главное качество тренера Ваноли

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев назвал главное качество нового главного тренера команды Паоло Ваноли.

— Если сравнивать Тедеско, Виторию и Ваноли, могу сказать, что по темпераменту Паоло больше схож с Доменико. Он более агрессивный, заводит команду. Мне он нравится, — сказал Соболев.

— Не слишком ли он темпераментный? Тедеско так не кричал на тренировках.

— Думаю, это для нас наоборот хорошо. Тренер очень встряхивает, делая акцент на каких-то моментах, которым стоит уделить внимание. Он знает меру, когда кричать, а когда успокоиться. Он не всегда такой. Знает грань. В этом плане мне он нравится.

— Какое у него главное качество?

— Требовательность. Он очень требовательный, огромное внимание уделяет мелочам. Любое твое движение оценивает, хочет, чтобы все было идеально.

Ваноли был представлен главным тренером «Спартака» 17 декабря 2021 года, сменив на этом посту португальца Руя Виторию, работавшего с командой с 21 мая. При этом сам Витория возглавил «Спартак» после ухода из команды Доменико Тедеско, принявшего решение не продлевать контракт с клубом по семейным обстоятельствам.