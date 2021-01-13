Соболев рассказал, как отреагировал на решение Тедеско уйти из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в разговоре с журналистами рассказал, как отреагировал на решение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско покинуть клуб после нынешнего сезона.

— Как отреагировали на то, что Доменико Тедеско не будет продлевать контракт? В этом есть какая-то нервозность для футболистов или спокойно восприняли?

— Спокойно отреагировал. Тренер так решил, у него такое виденье. Конечно, не хочется, чтобы он уходил, но это его решение. Оно не обсуждается.

— Вы с ним уже общались после его заявления?

— Перед отпуском у нас было собрание в Москве, он там еще раз сказал о том, что собирается уходить.

Вчера появилась информация, что главным тренером «Спартака» может стать немецкий специалист Торстен Финк, в московском клубе отказались комментировать данную информацию, назвав это слухами.

(Севастиан Терлецкий, Константин Колмаков)