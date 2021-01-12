Агенты Торстена Финка предложили услуги тренера «Спартаку»

Как стало известно «СЭ», агенты немецкого специалиста Торстена Финка предложили услуги своего клиента московскому «Спартаку». Ранее главный тренер красно-белых Доменико Тедеско сообщил, что не станет продлевать заканчивающийся в мае контракт и покинет клуб по окончании сезона.

Руководство «Спартака» приняло к сведению вариант с немецким тренером и анализирует его.

Финк известен по выступлениям за «Баварию» с 1997 по 2003 годы. В качестве тренера самыми значимыми достижениями 53-летнего немца являются два чемпионских титула и Кубок Швейцарии с «Базелем», а также Кубок и Суперкубок Японии с «Виссел Кобе».

(Данил Алешин)