Соболев поблагодарил Джикию за поддержку

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на слова одноклубника Георгия Джикии, который призвал поддержать форварда, получившего красную карточку в матче с ЦСКА.

«Спасибо, друг!» — написал Соболев.

21 мая в игре с армейцами 26-летний российский футболист был удален с поля за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.