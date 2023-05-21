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Судейство

Сегодня, 18:16

«Спартак» — ЦСКА: Соболев удален правильно. За что наказан Роша? Обе команды вправе затребовать аудиозапись переговоров судей

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Александр Соболев в матче «Спартак» — ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

На 65-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА арбитр Сергей Карасев не отреагировал дисциплинарными санкциями на конфликт Александра Соболева и Виллиана Роши. Однако примерно через минуту он показал обоим футболистам красную карточку и удалил их с поля.

Решение наказать Соболева понятно — за оскорбительный жест в адрес соперника. Нечто похожее сделал сравнительно недавно главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет — и отправился на трибуну, а затем был дисквалифицирован.

Непонятно, за что удален игрок ЦСКА. Можно только предположить, что Роше вменили повторение жеста Соболева. Но ведь он только показал судьям, что сделал спартаковец, а не пытался кого-то оскорбить.

Кроме того, непонятно, кто сыграл решающую роль в удалении — первый ассистент Дмитрий Чельцов или же ВАР Павел Шадыханов. Убедиться в этом могут оба клуба, которые вправе после игры попросить предоставить им аудиозапись переговоров судей.

Также нужно отметить, что конфликт между этими же игроками произошел в штрафной площади ЦСКА 10 минутами ранее. Но Карасев тогда ограничился устным внушением.

Александр Соболев
Педро Роша
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
47
116
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На ТВ показали, какие жесты показал судьям Виллиан Роша после инцидента с Соболевым
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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