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Сегодня, 00:23

Джикия поддержал Соболева: «Не кусайте, не убивайте Сашу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Георгий Джикия и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам по поводу удаления нападающего Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).

21 мая в игре с армейцами 26-летний российский футболист был удален с поля за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

«Разрешите на правах Капитана: Саша виноват и он понял это! Я не буду сейчас говорить какой Саша хороший и как он много помогает и делает хорошего, я лишь скажу одно, он понял свою ошибку! Он виноват, и любой нормальный человек это понимает!

Свой посыл скажу в одной из своих любимых фраз. Когда ты видишь человека в беде, не думай, что Бог испытывает только его, это испытание относится и к тебе... как ты поведешь себя по отношению к нему? Поможешь ему или отвернешься...

Саша попал в очень неприятную ситуацию в которой нужно сделать правильный выбор каждому, потому что ошибиться может любой из нас... Я лишь прошу одного, не кусайте ,не убивайте Сашу. Ему тяжело, помогите и поддержите... все имеют право сделать работу над ошибками, и Саша это сделает!» - написал Джикия в социальной сети.

Ранее, 23 мая, глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов назвал совершенно неприемлемой травлю Соболева.

 
21&nbsp;мая. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 2:1. Сергей Карасев. «Спартак» победил ЦСКА и по судейским ошибкам. Карасев ошибочно удалил Рошу и намудрил с пенальти

 

Александр Соболев
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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П
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Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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