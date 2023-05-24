Джикия поддержал Соболева: «Не кусайте, не убивайте Сашу»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам по поводу удаления нападающего Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).

21 мая в игре с армейцами 26-летний российский футболист был удален с поля за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

«Разрешите на правах Капитана: Саша виноват и он понял это! Я не буду сейчас говорить какой Саша хороший и как он много помогает и делает хорошего, я лишь скажу одно, он понял свою ошибку! Он виноват, и любой нормальный человек это понимает!

Свой посыл скажу в одной из своих любимых фраз. Когда ты видишь человека в беде, не думай, что Бог испытывает только его, это испытание относится и к тебе... как ты поведешь себя по отношению к нему? Поможешь ему или отвернешься...

Саша попал в очень неприятную ситуацию в которой нужно сделать правильный выбор каждому, потому что ошибиться может любой из нас... Я лишь прошу одного, не кусайте ,не убивайте Сашу. Ему тяжело, помогите и поддержите... все имеют право сделать работу над ошибками, и Саша это сделает!» - написал Джикия в социальной сети.

Ранее, 23 мая, глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов назвал совершенно неприемлемой травлю Соболева.