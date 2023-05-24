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Широков — о решении ФИФА: «Кто не хотел, тот и до этого не расторгал контракт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал решение ФИФА продлить для иностранных тренеров и игроков возможность приостанавливать в одностороннем порядке контракты с клубами России и Украины до 30 июня 2024 года.

«Мне все равно, кто не хотел, тот и до этого не расторгал контракт. Думаю ли я, что такое решение не повлияет на ситуацию в российском футболе? Я не знаю, кто хотел, то уже уехал. Согласен ли я, что для российских клубов это хорошая новость? Еще раз говорю: кто хотел, по моему мнению, те уже покинули, кто хочет, и так покинет», — цитирует «ВсеПроСпорт» Широкова.

ФИФА продлила разрешение для легионеров приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня до 2024 года, но это правило не будет распространяться на тех игроков и тренеров, которые подписали соглашения после 7 марта 2022 года.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2023/05/22/shirokov-pro-popravki-fifa-mne-vse-ravno-kto-hotel-te-uzhe-pokinuli-rpl-kto-hochet-i-tak-pokinet
Роман Широков
ФИФА
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 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
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 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
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 Химки 28 4 6 18 25-62 18
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