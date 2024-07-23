«Мутко против»: Станкович объявил команде, что Соболев уйдет из «Спартака»

Форвард «Спартака» Александр Соболев покинет клуб, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По сведениям источника, главный тренер красно-белых Деян Станкович объявил команде об уходе 27-летнего россиянина.

Ранее сообщалось, что Соболев может продолжить карьеру в «Зените».