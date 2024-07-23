«Мутко против»: Станкович объявил команде, что Соболев уйдет из «Спартака»
Форвард «Спартака» Александр Соболев покинет клуб, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По сведениям источника, главный тренер красно-белых Деян Станкович объявил команде об уходе 27-летнего россиянина.
Ранее сообщалось, что Соболев может продолжить карьеру в «Зените».
В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.
Источник: Мутко против
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|1
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|0
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|3
|
3
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|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
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|3-2
|3
|
6
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|0
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|0
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|1
|
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|
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|1
|0
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|1
|
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|0
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|
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|
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|0
|0
|1
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|0
|
13
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|1
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|0
|1
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|0
|
14
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|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
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|1
|0
|0
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|
16
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|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
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Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
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|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
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Максим Глушенков
Зенит
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
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|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
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|0
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Пари Нижний Новгород
|1
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|1
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