Комиссия выдала лицензию новому стадиону «Факела»

Новый стадион «Факела» получил лицензию РФС, сообщается на официальном сайте союза.

Сертификат соответствия РФС первой категории выдан на два года с учетом устранения замечаний. «Факел» может принимать матчи РПЛ и FONBET Кубка России в сезоне-2024/25.

«Факел» будет играть на новой арене с искусственным газоном. В матче 1-го тура РПЛ воронежцы в гостях уступили «Динамо» со счетом 1:3. В следующем туре команда примет «Акрон».