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Сегодня, 21:34

Комиссия выдала лицензию новому стадиону «Факела»

Сергей Разин
корреспондент
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Новый стадион «Факела» получил лицензию РФС, сообщается на официальном сайте союза.

Сертификат соответствия РФС первой категории выдан на два года с учетом устранения замечаний. «Факел» может принимать матчи РПЛ и FONBET Кубка России в сезоне-2024/25.

«Факел» будет играть на новой арене с искусственным газоном. В матче 1-го тура РПЛ воронежцы в гостях уступили «Динамо» со счетом 1:3. В следующем туре команда примет «Акрон».

Источник: РФС
РПЛ
РФС
ФК Факел (Воронеж)
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2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
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 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
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 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
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14
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