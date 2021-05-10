Соболев догнал Ларссона и делит с ним третье место в таблице бомбардиров РПЛ
20:42
Форвард «Спартака» Александр Соболев в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» забил свой 14-й мяч в чемпионате России в текущем сезоне. Он реализовал пенальти на 53-й минуте.
Россиянин догнал своего партнера по команде Джордана Ларссона. Они делят третье место в таблице бомбардиров. Первым идет форвард «Зенита» Сердар Азмун (19 голов). На втором месте еще один зенитовец Артем Дзюба (16).
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