Соболев догнал Ларссона и делит с ним третье место в таблице бомбардиров РПЛ

Форвард «Спартака» Александр Соболев в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» забил свой 14-й мяч в чемпионате России в текущем сезоне. Он реализовал пенальти на 53-й минуте.

Россиянин догнал своего партнера по команде Джордана Ларссона. Они делят третье место в таблице бомбардиров. Первым идет форвард «Зенита» Сердар Азмун (19 голов). На втором месте еще один зенитовец Артем Дзюба (16).