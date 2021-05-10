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«Спартак» — «Химки»: Ларссон вывел хозяев вперед

20:54
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«Спартак» вышел вперед в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок». Отличился Джордан Ларссон.

На 89-й минуте швед забил после передачи Александра Соболева. Счет матча — 2:1 в пользу красно-белых.

Для нападающего это 15-й матч в РПЛ в текущем сезоне. Он занимает третье место в таблице бомбардиров. У Соболева на один мяч меньше.

Спартак — Химки

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры