«Спартак» — «Химки»: Ларссон вывел хозяев вперед
20:54
«Спартак» вышел вперед в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок». Отличился Джордан Ларссон.
На 89-й минуте швед забил после передачи Александра Соболева. Счет матча — 2:1 в пользу красно-белых.
Для нападающего это 15-й матч в РПЛ в текущем сезоне. Он занимает третье место в таблице бомбардиров. У Соболева на один мяч меньше.
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