Агент Данила Глебова: «Цели на сезон самые максимальные, это же «Динамо»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Данила Глебова, в разговоре с «СЭ» рассказал о подготовке игрока к новому сезону.

— Сандро Шварц уже четвертый тренер для Глебова в «Динамо». Это нелегко, с учетом того, что Данил всего полтора года в клубе. Но он профессионал, доверяет выбору руководства. Данил прекрасно знает, кто такой Шварц, как к нему относятся болельщики команды. Он очень позитивно воспринял данное назначение. Первые дни на сборах проходят насыщенно, много беговой работы. Касаясь темы главного тренера, то для Данила одно удовольствие с ним работать. Как мне сказал сам игрок, то Сандро живет футболом и очень требовательный.

— Какие цели Глебов ставит на предстоящий сезон?

— К новому сезону Данил подходит с исключительно позитивными эмоциями. Он отлично провел отпуск, поэтому готов приносить пользу команде. Он чувствует большую ответственность перед тренерским штабом, руководством и болельщиками клуба. Будет работать не покладая рук. Цели на сезон самые максимальные, это же «Динамо», — сказал Банатин «СЭ».

В сезоне-2025/26 Глебов провел за «Динамо» 26 матчей и отдал 1 голевую передачу. Контракт 26-летнего игрока с клубом рассчитан до декабря 2030 года.