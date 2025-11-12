Футбол
12 ноября, 11:45

Смолов поддержал Станковича в конфликте с журналистом Ахмадовым

Анастасия Пилипенко

Российский футболист Федор Смолов поддержал бывшего тренера «Спартака» Деяна Станковича в его конфликте с журналистом Адамом Ахмадовым.

«Очередной скандал с участием Деяна Станковича. Надо сказать, что Деян — парень-то импульсивный, и лишний раз провоцировать его, может быть, и не стоит. И поэтому здесь хочется в его защиту сказать, что и репортер «Матч ТВ»... Ну на самом деле, там какое-то произошло недоразумение, не так все страшно выглядело. Деян завелся, накипело, устал он, к жене и дочке хочет, а тут еще и подливают масла в огонь, так сказать, после победного матча. На самом деле меня больше смутил комментарий репортера постфактум, уже после этого события. Я не очень понимаю, зачем вообще в принципе эту новость давать, зачем об этом спрашивать?» — сказал Смолов в шоу SMOL FM.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович.Срывы Станковича уже не удивляют. Но в Грозном больше вопросов к комментатору «Матч ТВ»

9 ноября в матче 15-го тура РПЛ «Спартак» на выезде одержал победу над «Ахматом» (2:1). После матча Станкович был недоволен вопросами журналиста и повысил на него голос во время флеш-интервью. Он обвинил Ахмадова в намеренной провокации.

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.

Деян Станкович
Федор Смолов
Материалы сюжета: РПЛ 15-й тур: «Балтика» — «Краснодар», «Ахмат» — «Спартак» и другие матчи
В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
