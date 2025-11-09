Футбол
9 ноября, 20:20

Станкович вступил в перепалку с журналистом во время флеш-интервью в Грозном: «Чего вы хотите?!»

Алина Савинова
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович вступил в перепалку с журналистом во время флеш-интервью после матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом» в Грозном.

Поводом для конфликта стал вопрос репортера, который спросил сербского специалиста о том, что он кричал судье в конце игры.

— Заработали три очка, очень важную победу команда одержала. Команда билась, не сдавалась до самого конца. Так должны продолжать и дальше, — сказал Станкович в эфире «Матч Премьер».

— Что в конце вы кричали судье? «Стыд»?

— Нет, я поприветствовал Богосаваца, — ответил Станкович. — Не знаю, о чем вы говорите.

— Спасибо. Удачи в дальнейшем.

— У вас больше нет вопросов? — эмоционально продолжил Станкович. — Только такой у вас вопрос был? Вы журналист? Почему вы спрашиваете меня именно об этом? Зачем вы провоцируете меня этим вопросом? Вы что-то знаете о футболе? По какой схеме мы играли? Кого мы заменили? Вы не знаете этого. Вы можете только говорить такое. Вы и другие.

— Вы закончили? Спасибо вам большое.

— Чего вы хотите?! — эмоционально добавил Станкович — Чего вы хотите?!

Матч завершился победой красно-белых со счетом 2:1. Во втором тайме Станкович после гола «Ахмата» получил желтую карточку.

«Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 22 ноября дома сыграет против ЦСКА.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ 15-й тур: «Балтика» — «Краснодар», «Ахмат» — «Спартак» и другие матчи
КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
  • shpasic

    видел, какие вопросы задавали, и какие ответы получали от тренера Легии и Ференцвароша, который сейчас в Ахмате трудится.

    10.11.2025

  • 555 555

    Каждый из нас имеет отношение к животному миру.

    10.11.2025

  • mackevich-petr@tut.by

    ЖУРНАЛЮГ ЭТИХ ВСЕХ НА "СВО" НАДО ОТПРАВАИТЬ ПИДЕРОВ

    10.11.2025

  • vlafy

    В чём некорректность? Тренер что-то кричал во время матча, это относилось к матчу. Почему нельзя об этом спросить? Совсем уже эти "тренеры" перестали понимать, где находятся. Его могут спросить о чём угодно, касающееся матча, и он должен отвечать, а не истерить. Позор свинье станковичу.

    10.11.2025

  • Criogenic

    Совершенно непрофессиональный псевдожурналист. Где комментарий Матч ТВ об отстранении этого провокатора и крупном штрафе за нарушение этики.

    10.11.2025

  • Фирсыч

    :thumbsup::thumbsup::thumbsup:

    10.11.2025

  • vladmad_75

    Очередной журнаш.х ) Всё правильно Дзюба на счёт этой братии говорил.

    10.11.2025

  • ...ТЬконейБомжей

    Полиглот неполиглот, а аглицким и испанским владею. Рекомендую послушать ESPN на испанском или английском хотя бы с переводчиком. Откроешь для себя много нового и интересного. Особенно аналитические передачи на контрасте с оналитегами типа Генича, Черданцева и експердов типа Корнеева, Радимова, Быстрова и Гасилина :)

    10.11.2025

  • maestro_65

    Древнейшая профессия во всей саоей красе. Во всём мире так. Люди с пониженной социальной ответственностью. На журфакинг МГУ их отбирают за особые умения.

    10.11.2025

  • ЦСКА71

    тут главное в том что реально они часто спрашивают какую-то хрень, не относящуюся ни к игре, ни к футболу вообще

    10.11.2025

  • andyk82

    Там -это где? Всегда приятно иметь дело с красно-белым знатоком-полиглотом...

    10.11.2025

  • xyi2naet

    .

    10.11.2025

  • Grigory Tsygankov

    Текст не отображает того, что на видео. На видео прям видно, что у Станковича желание было по соплям дать журналюге.

    10.11.2025

  • Grigory Tsygankov

    Заипали уже серба. Какой то провокатор, а не журналист, как будто сверху указание получил. Спрашивайте про футбол, зачем вот это всё? Знают же сами, какая ситуация у Станковича. Будто специально или просто бездарь, а не журналист.

    10.11.2025

  • sergey stepanov

    Станкович не прав, должен сдерживаться! Хотя, все тренеры в Спартаке становятся психами, проклятое место! Журналюги же зная это провоцируют их нехило, держат в тонусе и при каждом удобном случае, подносят спичку к канистре с бензином, так чего удивляются. Детям спички не игрушки!

    09.11.2025

  • Кабанчик

    Провокаций они хотят, скандалов. Это же рейтинги. А рейтинги это реклама. А реклама это деньги.

    09.11.2025

  • Darkness Sovereign

    таких тренеришек нада в кутузку и увозить в кащенко!

    09.11.2025

  • ...ТЬконейБомжей

    Там вопросы задают про футбол, а не про судей и слухи про увольнения. ты бы лучше посмотрел нормальные чемпы и как там тренеры себя ведут, а не ахинею тут штамповать...

    09.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А какой цивилизованной? В Англии его бы давно в порошок перемололи. В Испании вчерашнего кумира Хави чуть до дурки не довели, а в Италии старика Вентуру — до гробовой доски. Я уж не говорю про его родную Сербию, там вообще тренера пристрелить могут.

    09.11.2025

  • ...ТЬконейБомжей

    Деб.ы журнашлюхи только такие вопросы задавать и умеют. Это тебе не в цивилизованной стране, Расея тут…

    09.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Журналист уже лег спать , а Станкович все бегал под его окнами и кричал -— Чего вы хотите?!— Чего вы хотите?!

    09.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Аж плакать хоцца :(

    09.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Шизофреник и кромешное быдлейшество. Но для спартаковской секты, видимо, самое то (к вменяемым спартачам это не относится).

    09.11.2025

  • Арктика

    Станкович настоящий. Эмоциональный, яркий, харизматичный тренер, ну кто скажет что ему на Спартак наплевать? - тем не менее, все заточены на его слив, и что плохо - сами спартаковские болельщики об этом просят, Кузьмичи, борзыкины, свиное рыло и прочие приближенные персонажи, которые зарабатывают на хайпе, рассказывая о Станковиче всякую чушь. Станкович не ноунейм ( в отличии от клоунов) 5 кратный чемпион Италии с Интером, и 4кратный обладатель кубка Италии, брал лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Покажите в РПЛ хоть одного тренера с подобными регалиями? Не можете - тогда утритесь невежды..Проявите уважение к людям, к Спартаку и его истории..Во всем мире - нормально- уважать людей. Если Станковича нагонят , вероятнее всего что Спартак этим составом закончит в районе 10-11 места.

    09.11.2025

  • Millwall82

    не оправдываю журнашлюх, но чистый же гопник. Это часть его профессии (бороды), в Италии бы давно нах..й послали (что и сделали). Ты публичное лицо, держи в руках себя всегда. Нет?) Может и тренерство это не твое тогда) Бородатый клоун. Откуда таких мясные берут? Последний адекватный был Каррера и был результат.

    09.11.2025

  • Kashtanov399

    Я болельщик ЦСКА . Поддерживаю Станковича. Черданцев - урод. Перевёл его фамилию как уставший. А сам с красными глазами в эфире, на препаратах похожи.

    09.11.2025

  • Автогол

    Мне кажется что Станкович просто хочет неустойку и уехать. Думаю что он просто исполняет. На самом деле его хрен прошибёшь.

    09.11.2025

  • 13thbadass

    "журналист" искал хайпа и скандала - он его получил ну реально, о чем еще задавать единственный вопрос тренеру победившей команды в микро-интервью сразу после игры? Только о том, что тот кричал судье испанский стыд, а не журналистика

    09.11.2025

  • Ivan Ivanov

    В твоём вонючем звините играют истинные арийцы,блондины с голубыми глазами.:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    09.11.2025

  • rac135

    ПРЫЩ ГУГНЯВЫЙ Что в конце вы кричали судье? СТАНКОВИЧ «Нет, я поприветствовал Богосаваца (сербского игрока в составе «Ахмата») Не знаю, о чем вы говорите. У вас больше нет вопросов? Только такой у вас вопрос был? Вы журналист? Почему вы спрашиваете меня именно об этом? Зачем вы провоцируете меня этим вопросом?» ПОЭТОМУ ЗАМЕТКА ДОЛЖНА НАЗЫВАТЬСЯ «ЗАКАЗНАЯ ПРОВОКАЦИЯ, КОТОРАЯ НЕ УДАЛАСЬ»

    09.11.2025

  • Алексей Савельев

    Согласен, что журналист дебил Недоразвитие существо, спросить х. ню и уйти Кто-то таких берёт на работу?

    09.11.2025

  • Веравалер

    с журнощлюхой. надо было ещё и в мроду дать...

    09.11.2025

  • моро

    истеричка каким бы говном не был журналист

    09.11.2025

  • Автогол

    Станкович зарабатывает 1.200 000 евро в год, он знал в какую команду идёт. Если твоя команда занимает 5-6 место, то кроме тебя никто в этом не виноват. Тебе покупают хороших игроков, у тебя полно болельщиков, для кого эти психи?

    09.11.2025

  • Роман Морковкин

    За 1/10 его зряплаты готов взять всё давление и травлю на себя. В больших популярных клубах не просто так платят больше, чем в середняках и аутсайдерах.

    09.11.2025

  • Роман Морковкин

    Позорник. Ладно бы ещё Зенит обыграли в гостях или Краснодар пыжился, а то кое-как от Ахмата отбились и грудь колесом. Тьфу, чертила.

    09.11.2025

  • Niko McCowrey

    Скоро вам, выкидышам от журналистики, лица будут бить в прямом эфире. Достукаетесь в ближайшее время.

    09.11.2025

  • Хидетоши Наката

    Так их Деян! Мы с тобой! Всех КБ с победой!

    09.11.2025

  • Псевдоним

    Как говорил Киркоров -" Вы мне надоели! Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон!"

    09.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    А виноватым назначают Станковича !! Ничего что, писака дурацкие вопросы задаёт не по игре, а ищет хайп..

    09.11.2025

  • Chausov Alexey

    Истеричка... Купите ему валерьянки что ли... Ну и журнашлюшки тоже хороши, нынешняя спортивная "журналистика" - просто днище

    09.11.2025

  • NGE

    И в чем Станкович не прав? Никаких вопросов об игре у журналиста не было??

    09.11.2025

  • rashton22

    точно нацист. Позорно так вести себя, убогий. Ишь ты,командует, кому куда.Быдло и есть. Таких надо гнать отсюда.

    09.11.2025

  • Karma_police

    это так и это печально! лишь бы хайпануть, спровоцировать...

    09.11.2025

  • ДМИТРИЙ КУЛЕМИН

    Станка нужно наказать, говорить ему что то смысла нет

    09.11.2025

  • Гончар

    Нашим журналюгам не важен футбол,им важен скандал и "жаренные" факты.

    09.11.2025

  • ЧикиБегиристайн

    "Журналисты" не итересуются такими вещами. За что проплатили, то и пишут/спрашивают.

    09.11.2025

  • Хрюн Моpжов

    Повезло журналюге, что он не с Дзюбой общался. А то Артемка ему бы телефон... в интересное место засунул:flushed:

    09.11.2025

  • моро

    на что готов ты за бабло?

    09.11.2025

  • Pavel Zyuzin

    Нервы...капец...Киркоров ёпт

    09.11.2025

  • the gathering !

    Отпустите варяга домой к жене и детям

    09.11.2025

  • Андрейка Брянск

    достали журнашлюшки Деяна, а о чем еще писать? о Валере ,который мусаров в подвал опустил? о Сережке, который от крыльев еле отскочил? нет, давайте Деяна провоцировать, а эти.. кому они интересны?

    09.11.2025

  • ALEX1984

    знают что он животное дикое .

    09.11.2025

  • ALEX1984

    какое у тебя , голубок , познание в данной тематике ! только боюсь , что среди твоих педодрузей из спартака мне не место . Я уж гордо поживу в славном граде Великого Петра !

    09.11.2025

  • ALEX1984

    публичный человек долден уметь себя вести , иначе это не человек .

    09.11.2025

  • ALEX1984

    Да нет . Просто не толерастик , как ты . Тебе поди и педики - лучшие друзья .

    09.11.2025

  • 555 555

    Знают,что Станкович эмоциональный,вот и провоцируют его.

    09.11.2025

  • hardoviy

    У Серба сильнейший стресс, на фоне усталости, постоянной травли. Журналисты реально давят. Тяжело ему

    09.11.2025

  • Dominga

    Ой, вот бы чья корова мычала: качество журналистов и журналистики падает гораздо быстрее падения навыков главных тренеров.

    09.11.2025

  • Chibr89

    херню спросил потому что. быстрее писать

    09.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    С каких пор у нас стали называть журналистами недоблохеров - крашенный панков, лысый писюн егоров и прочие отбросы

    09.11.2025

  • ToLkUnet

    Блогеры и Рабинер все уроды

    09.11.2025

  • welkom1111

    А ты всё о себе!...

    09.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Колхозное быдло и после победного счета быдлом быть не перестанет.

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я рад за Деяна и Солари! Молодцы! Так держать!

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Это ученики Рабинера.

    09.11.2025

  • Zelenyj

    марш в петушиный куток, петушара

    09.11.2025

  • ValeraK

    Кричал про медаль Адаму

    09.11.2025

  • Иван

    кто их вообще журналистами зовет? это высеры т.н школы рабинера беженца наверно. такие же выкидыши

    09.11.2025

  • Tony Lee

    О, нацистик порвался))

    09.11.2025

  • Dron56

    Так ...отставка Станковича отложена, жизнь то налаживается ! А Вы тут всякую белеберду спрашиваете.

    09.11.2025

  • TRIANON878

    Журнашлюхи в своем дерьмовом стиле.

    09.11.2025

  • Jean4

    Зачем журналистам задавать вопросы по игре, когда можно просто спровоцировать тренера вопросами: "а что вы кричали судье?".

    09.11.2025

  • Деметрио

    Кажется, мы знаем как Станкович «cорвал голос». Во флеш-интервью после игры он сгорел на журналиста :open_mouth: Станкович: Заработали три очка, очень важную победу команда одержала. Команда билась, не сдавалась до самого конца. Так должны продолжать и дальше. Журналист: Что в конце вы кричали судье? — Нет, я поприветствовал Богосаваца. Не знаю, о чем вы говорите. — Спасибо. Удачи в дальнейшем. — У вас больше нет вопросов? Только такой у вас вопрос был? Вы журналист? Почему вы спрашиваете меня именно об этом? Зачем вы провоцируете меня этим вопросом? Вы что?то знаете о футболе? По какой схеме мы играли? Кого мы заменили? Вы не знаете этого. Вы можете только говорить такое. Вы и другие. — Вы закончили? Спасибо вам большое. — Чего вы хотите? Чего вы хотите? А это уже другая версия конфликта. :soccer:? Подписывайся на «СЭ» в MAX

    09.11.2025

  • merniloskut

    За газпрёмовское бабло, - журнашлюх готов на всё!

    09.11.2025

  • ALEX1984

    Задраил уже цыганок и прочая чернота ! Животное , мля ! Вопрос ему не понравился ! Пошёл отсюда , свилога нерусская ! Чемодан , вокзал , табор !

    09.11.2025

  • esilch

    где здесь перепалка? Журналист задал некорректный вопрос, Станкович правильно его переспросил о сфере и уровне интересов данного журналиста

    09.11.2025

  • rac135

    Щелкопер пытался спровоцировать Станковича, что характерно для этой професси) Ложь, клевета, провокация - вот визитная карточка всех без исключения рассейскиъ щелкоперов)

    09.11.2025

  • Иннокентий Гвоздев

    С-Э превратился в желтее желтого хрень. Молодцы, пришли к своей цели.

    09.11.2025

  • Врн36

    Какие же дебилы эти журналюги.

    09.11.2025

    • Черчесов: «Я повышал голос на арбитра? Боже упаси. Я очень корректно себя вел»

    Станкович не пришел на пресс-конференцию в Грозном из-за проблем с голосом
