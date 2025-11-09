Станкович вступил в перепалку с журналистом во время флеш-интервью в Грозном: «Чего вы хотите?!»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович вступил в перепалку с журналистом во время флеш-интервью после матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом» в Грозном.

Поводом для конфликта стал вопрос репортера, который спросил сербского специалиста о том, что он кричал судье в конце игры.

— Заработали три очка, очень важную победу команда одержала. Команда билась, не сдавалась до самого конца. Так должны продолжать и дальше, — сказал Станкович в эфире «Матч Премьер».

— Что в конце вы кричали судье? «Стыд»?

— Нет, я поприветствовал Богосаваца, — ответил Станкович. — Не знаю, о чем вы говорите.

— Спасибо. Удачи в дальнейшем.

— У вас больше нет вопросов? — эмоционально продолжил Станкович. — Только такой у вас вопрос был? Вы журналист? Почему вы спрашиваете меня именно об этом? Зачем вы провоцируете меня этим вопросом? Вы что-то знаете о футболе? По какой схеме мы играли? Кого мы заменили? Вы не знаете этого. Вы можете только говорить такое. Вы и другие.

— Вы закончили? Спасибо вам большое.

— Чего вы хотите?! — эмоционально добавил Станкович — Чего вы хотите?!

Матч завершился победой красно-белых со счетом 2:1. Во втором тайме Станкович после гола «Ахмата» получил желтую карточку.

«Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 22 ноября дома сыграет против ЦСКА.