ЭСК рассмотрит удаление главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова

ЭСК РФС рассмотрит удаление главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова на 90+2-й минуте матча 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникации РФС.

Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц заявил, что Ахметзянов был удален за совершение действий в провокационной и подстрекательной манере в отношении игрока соперника.

«Оренбург» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров.