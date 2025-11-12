Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК по матчу с ЦСКА в РПЛ

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по итогам матча 15-го тура РПЛ между «Динамо» (Махачкала) и ЦСКА (0:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникации РФС.

«Динамо» попросило разобрать эпизод по неназначенному пенальти на 37-й минуте в ворота гостей.

Махачкалинцы после 15-го тура занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками. Армейцы — вторые (33 очка).