Смольников рассказал о своем состоянии после медосмотра для перехода в «Локомотив»
Защитник Игорь Смольников ответил на вопрос о своем состоянии после медосмотра для завершения перехода в «Локомотив».
«Здоровье? Отлично. Время покажет», — сказал Смольников.
Во вторник, 7 февраля стало известно, что 34-летний россиянин подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. В среду, 8 февраля футболист вместе с нападающим Артемом Дзюбой приехал в «Лужники» на медицинское обследование, после которого оба игрока заключат соглашения с московским клубом.
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|
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|
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