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Слуцкий: «У Ломовицкого не все получилось в «Спартаке». Мы в «Рубине» серьезно на него рассчитываем»

Слуцкий прокомментировал переход Ломовицкого из «Спартака» в «Рубин»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал переход полузащитника Александра Ломовицкого из «Спартака».

«Александр уже давно на слуху, — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба. — У Ломовицкого не все получилось в «Спартаке», но там высокий уровень конкуренции. Поэтому Александр был в аренде в тульском «Арсенале» дважды, хорошо себя там проявлял. Был одним из лидеров молодежной сборной России, которая попала в финальную часть чемпионата Европы. Мы в «Рубине» серьезно на него рассчитываем. Это многопрофильный футболист, который может сыграть сразу на нескольких позициях. Посмотрим, в каком из амплуа он будет наиболее полезен для нас».

29 декабря «Спартак» объявил о переходе Ломовицкого в «Рубин». Контракт 23-летнего россиянина с казанским клубом рассчитан на 4,5 года.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-pytaemsya-nahodit-molodyh-interesnyh-igrokov
Александр Ломовицкий
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Леонид Слуцкий
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