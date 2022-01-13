Слуцкий: «У Ломовицкого не все получилось в «Спартаке». Мы в «Рубине» серьезно на него рассчитываем»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал переход полузащитника Александра Ломовицкого из «Спартака».

«Александр уже давно на слуху, — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба. — У Ломовицкого не все получилось в «Спартаке», но там высокий уровень конкуренции. Поэтому Александр был в аренде в тульском «Арсенале» дважды, хорошо себя там проявлял. Был одним из лидеров молодежной сборной России, которая попала в финальную часть чемпионата Европы. Мы в «Рубине» серьезно на него рассчитываем. Это многопрофильный футболист, который может сыграть сразу на нескольких позициях. Посмотрим, в каком из амплуа он будет наиболее полезен для нас».

29 декабря «Спартак» объявил о переходе Ломовицкого в «Рубин». Контракт 23-летнего россиянина с казанским клубом рассчитан на 4,5 года.