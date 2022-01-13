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Сегодня, 11:14

«Это слезы! Клуб разваливают!» Актер Баринов — о досрочном расторжении контракта с Зе Луишем.

Микеле Антонов

Известный актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» отреагировал на досрочное расторжение контракта клуба с нападающим из Кабо-Верде Зе Луишем.

«Какие тут комментарии? Это слезы. К великому сожалению, мои опасения подтверждаются. Клуб просто разваливают. Не футбол их интересует. Мне на это горько смотреть. В этот клуб вложено много работы, любви, страданий тренеров, которые сделали этот клуб топовым. Что касается Зе Луиша, мы его мало видели. Несколько игр было успешных. Но не в этом дело. У руководства другая идея, другой фундамент», — сказал Баринов «СЭ».

Зе Луиш выступал за «Локомотив» с октября 2020 года, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 16 матчах за команду. Контракт игрока с московским клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Зе Луиш
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