Смородская о досрочном расторжении контракта с Зе Луишем: «Непросто ему будет найти сейчас клуб»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на досрочное расторжение контракта клуба с нападающим Зе Луишем.

«Не состоялось у Зе Луиша с «Локомотивом». Думаю, непросто ему будет найти сейчас клуб, учитывая все обстоятельства. Но он свободный агент, может, и найдет подходящий вариант. Конечно, найти клуб после того, как ты долго сидел с травмой, трудно. Но такова футбольная жизнь. Зе Луиш не первый и не последний, кто оказался в такой ситуации», — сказала Смородская «СЭ».

Зе Луиш выступал за «Локомотив» с октября 2020 года, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 16 матчах за команду. Контракт игрока с московским клубом действовал до 30 июня 2023 года.