Источник сообщил, что Василий Березуцкий войдет в тренерский штаб ЦСКА

Василий Березуцкий в ближайшее время войдет в тренерский штаб Алексея Березуцкого в ЦСКА, утверждает Sport24.

Ранее Василий уже работал в армейском клубе: сначала заместителем генерального директора, а затем в качестве помощника главного тренера.

В апреле прошлого года специалист вслед за Виктором Гончаренко перебрался в «Краснодар». 5 января Гончаренко был отправлен в отставку.

ЦСКА после 18 туров занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидера «Зенита» на 8 очков.