Источник сообщил, что Василий Березуцкий войдет в тренерский штаб ЦСКА
11:51
Василий Березуцкий в ближайшее время войдет в тренерский штаб Алексея Березуцкого в ЦСКА, утверждает Sport24.
Ранее Василий уже работал в армейском клубе: сначала заместителем генерального директора, а затем в качестве помощника главного тренера.
В апреле прошлого года специалист вслед за Виктором Гончаренко перебрался в «Краснодар». 5 января Гончаренко был отправлен в отставку.
ЦСКА после 18 туров занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидера «Зенита» на 8 очков.
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